Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi McConnell: Kapitol baskınında çeteler Başkan tarafından kışkırtıldı

The Hill'de yer alan habere göre, 6 Ocak'ta yaşanan Kapitol baskınından sonra ilk defa toplanan Senato oturumunda konuşan Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell "Senato son toplandığında, Kapitol'u Kongre'nin görevini yapmasını engelleyen şiddetli suçlulardan geri almıştık. Çeteler yalanlarla beslendi. Başkan ve başka güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" ifadelerini kullandı.
McConnell'ın açıklamaları Trump'a yönelik Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil suçlamalarından sonra görüşecek Senato'nun kararı açısından önem taşıyor. McConnell, Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya Trump'ın azil dosyası ulaştığında hangi noktada duracağına dair henüz açıklama yapmadı.
McConnell, 6 Ocak'ta yaşanan Kapitol baskını gününde Kongre'de eyaletlerden gelen seçim sonuçlarının görüşüldüğü sırada "seçimin yakın bir farkla dahi sonuçlanmadığını" söylemişti.
Yeni yasama döneminde Kongre'nin iki kanadı da Demokratların kontrolünde olacak. Seçilmiş Başkan Joe Biden, yeni Senato kurulduğunde kendi partisinin kontrolündeki bir Kongre'yle göreve başlayacak.