Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi McConnell: Kapitol baskınında çeteler Başkan tarafından kışkırtıldı

Yakında yerini Demokratlara bırakacak ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kapitol binasına yapılan baskınla ilgili yaptığı açıklamalarda "Çeteler yalanlarla beslendi. Başkan ve başka güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" diyerek yaşananlarda Donald Trump'ı sorumlu gösterdi.

The Hill'de yer alan habere göre, 6 Ocak'ta yaşanan Kapitol baskınından sonra ilk defa toplanan Senato oturumunda konuşan Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell "Senato son toplandığında, Kapitol'u Kongre'nin görevini yapmasını engelleyen şiddetli suçlulardan geri almıştık. Çeteler yalanlarla beslendi. Başkan ve başka güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" ifadelerini kullandı.

McConnell'ın açıklamaları Trump'a yönelik Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil suçlamalarından sonra görüşecek Senato'nun kararı açısından önem taşıyor. McConnell, Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya Trump'ın azil dosyası ulaştığında hangi noktada duracağına dair henüz açıklama yapmadı.