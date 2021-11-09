Senato Azınlık Lideri McConnell, otobiyografisinin önsözünü Trump'ın yazdığını söyledi; eski başkan 'yazmadım' dedi

T24 Dış Haberler

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin nüfuslu isimlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, otobiyografisinin girişini eski başkan Donald Trump'ın yazdığını ifade etti. Eski ABD lideri, böyle bir yazıyı kaleme almadığını belirtti.

Senato'daki Cumhuriyetçilerin liderinin otobiyografisinin Trump tarafından yazıldığı iddia edilen önsözünde, "McConnell'dan daha iyi bir partner isteyemezdim" ifadeleri yer alıyor.

The Washington Post'a konuşan Trump, McConnell'a konu gündeme geldiğinde, "Benim adıma sen yazsan olur mu, ben de kullanırım Mitch. Çünkü hayat böyle işliyor" dediğini ifade etti.

McConnell, Trump'ın açıklamaları kendisine sorulduğunda, "Bu konuya ekleyecek bir şeyim yok" dedi.

McConnell ile eski başkanın arası, Senato liderinin Trump'ın 'seçimlerin çalındığı' iddiasına karşı çıkmasının ardından açılmıştı. McConnell, Trump'a karşı sert sözler kullansa da azil oturumunda aklanması yönünde oy kullandı.