Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell: Afganistan'dan çekilme, ABD tarihinin en kötü dış politika kararlarından biri

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ABD Senatosu Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan çekilme adımına ilişkin “ABD tarihinin en kötü dış politika kararlarından biri” ifadelerini kullandı.

Fox News Sunday’e konuk olan McConnell “Afganistan’dan çıkışa bakıyoruz, son iki günde kahraman ordumuz bu korkunç politika kararıyla yapabileceklerinin en iyisini yapıyorlar. Bu, ABD tarihinin en kötü dış politika kararlardından biri, Saygon’dan (ABD’nin Vietnam’dan çekilişi) daha kötü” dedi.

McConnell, ABD’in Afganistan’dan çekişini Vietnam’dan çekilişiyle karşılaştırarak “Saygon’dan ayrıldıktan sonra bize evimizde saldırmayı bekleyen Vietnamlı teröristler yoktu. 20 yıl önce çözmek için gittiğimizi aynı şekilde orada bırakarak ayrıldık. Gelecekten ve terörle savaştan korkuyorum” dedi.

“Biz savaşı bıraktık diye teröristler gitti anlamına gelmiyor” diyen McConnell, “Teröristler hâlâ oradalar ve Afganistan’da ABD’yi dizleri üstüne çökmüş görmekten memnunlar” dedi.

ABD, Afganistan’dan tahliyelerin son aşamasına girmiş durumda. ABD ve NATO güçleri, Taliban’ın belirlenen son tahliye tarihi 31 Ağustos’tan sonra da çıkışların mümkün olacağına dair güvence verdiğini söylüyor.