 Senaryoyu Türk polisi bozdu

Nurcan DEMİRTAŞ-İSTANBUL(DHA) - WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye\'nin tutumu Suudi Arabistan\'ın \"kayıp senaryosu\"nu bozdu.

Avrupa\'da yaşayan ve muhalif kimlikleriyle öne çıkan 4 prensten 3\'ü 2 yıl içinde adeta buhar olup ortadan kayboldu. Prenslerin kaçırılarak Suudi Arabistan\'a götürüldükleri iddia ediliyor. Türkiye\'nin soruşturmadaki tutumu Cemal Kaşıkçı\'nın kayıp Suudi Prensler ile aynı kaderi yaşamasının önüne geçti.



KAYIP ALGISI YARATILMAK İSTENDİ

Gazeteciliğinin yanı sıra muhalif kimliğiyle öne çıkan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim\'de giriş yaptığı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan bir daha çıkamadı. 15 kişilik suikast timinin Türkiye\'ye gelip gittiklerinin ortaya çıkmasına rağmen Suudi yetkililer, tam 18 gün boyunca Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamalar ile Cemal Kaşıkçı\'nın başkonsolosluktan çıktığı ve \'kayıp\' olduğu algısı yaratılmak istendi.

ANKARA-WASİNGTON-RİYAD ARASI GERİLDİ

Ancak Türk Polisi\'nin ve adli makamların soruşturmada elde ettiği bilgi ve bulgular Kaşıkçı\'nın kayıp değil \'ölü\' olduğunu ortaya koydu. Ankara- Washington-Riyad arasında sert açıklamaların gelmesi ve tansiyonun artmasıyla Suudi yönetimi, \'kayıp\' senaryosunu daha fazla sürdüremedi. Ve tam 18\'inci günde Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'a çıkan arbedede öldürüldüğünü açıkladı.

SUUDİ PRENSLER GİBİ KAYIP MI KALACAKTI?

Peki, Türk Polisi başkonsolosluk ve başkonsolosluk rezidansında Kaşıkçı\'nın öldürüldüğüne dair bulgular elde etmeseydi Cemal Kaşıkçı \'kayıp\' olarak mı kalacaktı? Suudi yetkililerin 18 gün süren \'kayıp\' oyalaması akıllara 2 yılda kaybolan 3 Suudi Prensi getirdi. 2015-2017 yılları arasında yaşamlarını Avrupa\'da sürdüren 3 Suudi Prens aniden kayboldu. Kayıp Suudi Prensler ile Kaşıkçı\'nın ortak noktaları \'muhalif\' kimliklere sahip olmaları. Kral Abdulaziz\'in 1932\'de kurduğu Suudi Krallığı\'nda muhalefete kesinlikle taviz verilmiyor.

İLK OLARAK PARİS\'TE YAŞAYAN PRENS BİN BANDAR YOK OLDU

Kayıp prenslerden biri Suudi Pols teşkilatında uzun yıllar üst düzey görev yapan Prens Turki bin Bandar, miras anlaşmazlığı nedeniyle girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Paris\'e kaçtı. 2012 yılından itibaren sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan\'a reform çağrıları yapan bin Bandar, Suud bakanlar tarafından ülkeye dönmesi için ikna edilmek istendi. Ancak ikna olmadı. Prens Turki bin Bandar\'dan Temmuz 2015\'den sonra haber alınamadı. Prens Suud bin Saif al-Nasr da 2014 yılından itibaren Twitter üzerinden krallığı eleştiren paylaşımlar yapmaya başladı. Hatta Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi\'nin devrilmesini destekleyen Suudi yetkilerin yargılanması yönünde çağrı yaptı. Kumarhanelere düşkünlüğüyle tanınan Prens Suud bin Saif al-Nasr da benzer bir sonu paylaştı. 2015 Eylül ayından sonra kayboldu. Sultan Bin Turki de 2016 yılında Paris\'ten Kahire\'ye kalktığını sandığı bir uçağa binmiş ancak uçak Riyad\'a inmişti. Aradan geçen sürede prenslerden haber alınamazken 3\'ünün de kaçırırlarak Suudi Arabistan\'a götürüldüğü öne sürülüyor . O tarihte Avrupa\'da yaşayan Kraliyet Ailesi üyesi 4 prensten geriye kalan tek prens ise Prens Halid bin Farhan oldu.