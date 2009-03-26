Senaryo kavgası

Özcan Deniz, Kanal D’deki “Aşk Yakar” dizisinde canlandırdığı karakterin iyi yansıtılmadığı iddiasıyla senaristlere çattı.



Telefondaki tartışma, senaristin “Beğenmiyorsan otur sen yaz” diye rest çekmesiyle son buldu.



Telefonda tartıştılar



Kanal D’de yayınlanan “Aşk Yakar” dizisinin senaryosunu yazan Antrepo Yazı Grubu ile başrol oyuncusu Özcan Deniz, konu akışı yüzünden birbirine girdi. Meltem Cumbul, Ece Sükan ve Uğur Polat’la başrolü paylaştığı dizide rolünün hakkının verilmediğini öne süren Deniz, durumu dile getirmek için senaryo grubundan birini arayınca ipler koptu. Telefon geldiğinde arkadaşlarıyla Taksim’deki Kitchenette’te oturan senaristle Deniz’in görüşmesi tartışmaya dönüştü.



Konuşma restle son buldu



Son derece sert bir üslupla senaryodan memnun olmadığını, dizinin Meltem Cumbul’un oynadığı karakter ile Uğur Polat’ın canlandırdığı savcı arasında şekillendiğini söyleyen Özcan Deniz’in lafları ortamı bir anda gerdi. Senarist de Deniz’e karşılık vermeye başladı. Senaryo yazarı sonunda “Beğenmiyorsan otur sen yaz kardeşim” diye ünlü oyuncuya rest çekip telefonu kapattı.

