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Senaristlerden Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

05 Temmuz 2020 18:06

Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulandığı iddia edilen oyuncu Ozan Güven hakkında bildiri yayınlayan senaristler, "Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz" dedi.

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