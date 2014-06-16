Senarist yazar Ayşe Şasa hayatını kaybetti

Uzunca bir süredir kanser tedavisi gören, yaklaşık bir aydır da yoğun bakımda bulunan Ayşe Şasa’nın 73 yıllık ömrü pazartesi sabaha karşı son buldu. Senarist-yazar Şasa’nın cenazesi yarın öğleyin Fatih Camii’nden kalkacak.

Radikal’de yer alan habere göre, Ayşe Şasa 1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1960 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. 1963-1965’te Robert Kolej’in İdari Bilimleri Bölümü’ne devam etti. 1963’ten başlayarak Türk sinemasında senaristlik yaptı. Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi filmlere imza attı. 1993 yılında sinemayla ilgili “Yeşilçam Günlüğü” adlı denemeleri yayınlandı.

1980'li yıllarda ağır bir psikolojik rahatsızlık geçiren Şasa’ya doktorlar şifozreni tehşisi koydu. On yıllık inziva dönemi sırasında sinema piyasasından tamamen çekildi. Bu dönemden sonra, özellikle İbn Arabi’nin Fususu'l- Hikem’inin de etkisiyle düşünsel anlamda kendisini değiştirdi, daha bilimsel/sezgici bir hayat sürmeye başladı. Bu yeni yaşam tarzı, eserlerine de yansıdı.

Yapıtları

Bir Ruh Macerası

Yeşilçam Günlüğü

Düş Gerçeklik Sinema (Sadık Yalsızuçanlar-İhsan Kabil-Ayşe Şasa)

Delilik Ülkesinden Notlar

Şebek Romanı

Vakte Karşı Sözler (Ömer Tuğrul İnançer - Ayşe Şasa - Berat Demirci)

Senaryoları

Kanayan Bosna (1993)

Her Gece Bodrum (1992)

Hiçbir Gece (1989)

Arkadaşım Şeytan (1988)

Gramofon Avrat (1987)

Merdoğlu Ömer Bey (1986)

Ölmez Ağacı 1984)

Ve Recep ve Zehra ve Ayşe (1983)

Hacı Arif Bey (1982)

Deli Kan (1981)

Kambur (1973)

Utanç (1972)

Cemo (1972)

Battal Gazi Destanı (1971)

Unutulan Kadın (1971)

Güllü (1971)

Yedi Kocalı Hürmüz (1971)

Köroğlu (1968)

Cemile (1968)

İlk ve Son (1968)

Harun Reşid'ın Gözdesi (1967)

Balatlı Arif (1967)

Kozanoğlu (1967)

Ah Güzel İstanbul (1966)

Toprağın Kanı (1966)

Murat'ın Türküsü (1965)

Son Kuşlar (1965)

Çapkın Kız (1963)

Dinle Neyden (2008)