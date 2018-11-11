Senarist ve şair Deniz Hayriye Ersöz hayatını kaybetti

Şair ve senaryo yazarı Deniz Hayriye Ersöz hayatını kaybetti. 46 yaşında vefat eden Ersöz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Şairin cenazesi bugün ikindi namazı sonrası İstanbul Kocasinan Hacı Faik Sertkaya Camii’nden kaldırıldı.

Deniz Hayriye Ersöz kimdir?

Ersöz, 1972 yılında Ordu’da doğdu. Varlık, Kitap-lık, Yasak Meyve gibi birçok edebiyat dergisinde şiir ve öyküleri yayımlandı. 2006 yılında yayımladığı ‘Suyu Dinleyen Çöl’ adlı şiir kitabı A. Zekai Özger Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Kocaeli Üniversitesi Şiir Ödülü, Naci Girginsoy Öykü Ödülü, Yunus Emre Şiir Ödülü aldı. Sinemanın şiir ve felsefe ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.

Senaryosunu yazdığı yüz elliden fazla televizyon sineması filmi çeşitli TV kanallarında yayınlandı. Show TV ve Fox TV’de yayınlanan Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinin senaryosunu yazdı. Şekil Bozukluğu adlı tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları tarafından sahnelendi.