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Kültür-Sanat

Senarist Metin Açıkgöz hayatını kaybetti

Metin Açıkgöz'ün, Yasemince'den En Son Babalar Duyar'a, Çocuklar Duymasın'dan Yalancı Romatik'e kadar hafızalara yer etmiş dizilerin senaryolarında imzası var

27 Ağustos 2012 14:26

1994 yılından bu yana Televizyon dizileri için seanaristlik yapan Metin Açıkgöz dün hayatını kaybetti.

İki hafta önce beyin ameliyatı geçiren Metin Açıkgöz, dün gece aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. 1963, İzmir doğumlu Açıkgöz'un cenazesi yarın kaldırılacak.

Metin Açıkgöz'ün, Yasemince'den En Son Babalar Duyar'a, Çocuklar Duymasın'dan Yalancı Romatik'e kadar hafızalara yer etmiş dizilerin senaryolarında imzası var.

Metin Açıkgöz yine bir Birol Güven projesi olan ve yeni sezonda TRT'de yayınlanacak 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinin senaryosunu yazıyordu.

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