Senarist Deniz Yayın, yaşamını yitirdi (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa’da dün ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybeden senarist ve sinema araştırmacısı Deniz Yayın’ın (60) cenazesi bugün ikindi vakti Karacabey Ulu Camii’ne getirildi. Taziyeleri Deniz Yayın’ın eşi Didem Yayın ile kızı Feride Jeyan Yayın kabul etti. Karacabey doğumlu Deniz Yayın’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Yayın’ın eşi ve kızıyla, çok sayıda seveni katıldı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),(DHA)

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