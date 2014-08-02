'Sen yazılı metinde İstiklal Marşı'nı okuyamadın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu İstiklal Marşı üzerinden eleştirmesine, 'Sen daha prompter'dan İstiklal Marşı'nı okuyamıyorsun' sözleriyle tepki gösterdi.



DHA'nın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasındaki yurt gezileri kapsamında bugün Tokat'a geldi.



Kılıçdaroğlu, zamanında Musul Konsolosluğu'nun boşaltılması yönünde hükümetin uyarılmasına rağmen boşaltılmadığını, bu yüzden şu an 49 vatandaşımızın rehine olduğunu belirterek şöyle dedi: "Orada bayrağımızı indirildi ama Recep Tayyip Erdoğan'dan ses çıkmadı. IŞID'e terör örgütü diyemedi. Kendi bayrağını indirilecek, vatandaşı rehine alınacak ama sesi çıkmayacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. IŞİD aslında bir başka kişiyi rehin almış durumda.

'IŞİD'e silahları Recep Tayyip Erdoğan verdi'

O da Recep Tayyip Erdoğan. Neden uyarıldığı halde Musul Konsolosluğu boşaltılmadı? Şimdi oradaki vatandaşlarımızın serbest bırakılmasından dolayı seviniyoruz. Asıl sorulması gereken, hangi gerekçe ile zamanında boşaltmadınız orayı? Şimdi bunu kendi siyasi kariyeri için kullanmaya çalışacak. Nasıl? Bayrağı indirildiği için mi? O nedenle bir pazarlık var, görüşmeler var onu biz biliyoruz.



IŞİD'le bir pazarlık var. IŞİD'in elinde silahlar var. Silahların da Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini de gayet iyi biliyoruz. Türkmenlere yardım gidiyor dediği de tamamen yanlış. Onlara yardım gittiği de yok. Zaten Türkmen liderler de 'Bize yardım falan gelmedi' diyor."

'Ben diye vergi ödedim? Erdoğan gidip propaganda yapsın diye değil'

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 3 adayın eşit şartlarda yarışamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki kampanyanın eşit şartlar altında olmadığı belli. Bir tarafta başbakan var, bütün devletin imkanlarını kullanıyor. Benim ödediğim vergi ile kendisi propagandasını yapıyor. Ben o vergiyi niye ödedim? Erdoğan gidip propaganda yapsın diye değil. Ben o vergiyi ödedim ülkede gelir dağılımında adaletsizlik varsa bu giderilsin diye, işsizlik varsa bu giderilsin diye. Aç yoksul varsa, bunların açlığı yoksulluğu giderilsin diye.



Şimdi altında arabası, uçağı, parası her şeyi var. Devletin valisi, kaymakamı, emniyet müdürü herkes Erdoğan için çalışıyor. Yani böyle bir seçim sistemi mi olur? Bunun adaletsiz olduğunu biz görüyoruz, bütün dünyada görüyor zaten. Bakın şimdi her tarafta Erdoğan'ın posterleri var. Bu ne hatla geçiniyor biliyor musunuz. 1940'ların Almanya’sına. Oralarda da sadece diktatörlerin fotoğrafları olurdu, nereye giderseniz. Böyle bir tablo olur mu? Hangi eşit şartlardan bahsediyoruz? Bunun haksız olduğunu bütün dünya görüyor. Avrupa Güvenlik İş Birliği Teşkilatı'da bu konuda rapor vermesi kadar doğal bir şey olamaz."



Başbakan Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı yanlış okuduğu anlar



'Promterden İstiklal Marşı'nı okuyamadın'

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekmeleddin İhsanoğlu'nu İstiklal Marşı üzerinden eleştirmesine de tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kafayı takmış İstiklal Marşı şöyle oldu, İstiklal Marşı böyle oldu diye. Ya sen promterden İstiklal Marşını okuyamadın ya promterden. Yani yazılı metin var, yazılı metinde İstiklal Marşını okuyamadın. Şimdi İstiklal Marşı üzerinden propaganda yapıyor."