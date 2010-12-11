'Sen Türk'sün, burada tuvalet hakkın yok

T24

Alman Bild gazetesinin haberine göre, 16 yaşındaki öğrenci, insan hakları konusunun işleneceği dersin başında tuvalete gitmek için izin istedi. Öğretmen Dirk H.'nın, "dersin yeni başladığını" söyleyerek izin vermemesi üzerine Türk öğrenci, "insan hakları çerçevesinde tuvalete gitmesine izin verilmesi gerektiğini" belirtti.Öğretmenin ise buna karşılık öğrenciye "Türk olduğunu ve burada hakları bulunmadığını" söylediği ifade edildi.Olayı doğrulayan Okul Müdürü Friedrich-Wilhelm Roddewig, böyle sözlerin söylenmemesi gerektiğini ifade ederek, "öğretmenin ağzından kaçan bu ifadeden dolayı çok üzgün olduğunu" kaydetti.Öğretmenin hem öğrenciden hem de öğrencinin ailesinden yazılı olarak özür dilediği ve hakkında eyalet eğitim müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.