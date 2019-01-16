‘Şen' timsah, parmaklıkların arkasına geçen kadını yedi

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Endonezya’da ismi ‘Merry’ (Şen) olan bir timsah, tutulduğu inci çiftliğinin başındaki 44 yaşındaki kadını yedi. İsmi açıklanmayan kadının vücudundan geri kalanları sabah işe gelen meslektaşları bulurken, kadının bir eli ve karın bölgesinin kayıp olduğu kaydedildi.

AFP’nin haberine göre yerel koruma ajansından Hendrik Rundelgan, Kuzey Sulawesi’deki Minahasa’da bulunan çiftlikte yaşanan kazaya dair ilk bulguların kadının çitlerin arkasına düştüğünü gösterdiğini söyledi.

Polisin araştırmayı sürdürdüğünü belirten Rundelgan, cesedi bulunan kadının kayıp parçalarının hala timsahın içinde olabileceğini ifade etti. İnci çiftliğinde yasa dışı bir şekilde bulunduğu belirtilen Merry isimli timsah ise uyuşturularak bir koruma alanına taşındı.

Endonezya’da, 2016 yılında da bir Rus turist ülkenin doğusundaki popüler dalış noktası Raja Ampat adalarında bir timsah tarafın öldürülmüştü.