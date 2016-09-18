Sen Sebastian Film Festivali'nde "ETA mahkûmlarına özgürlük" protestosu

İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian kentinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen uluslararası film festivali ETA bayrağı açan ve "Hasta olan ETA mahkûmlarına özgürlük" sloganları atan grubun protestolarıyla başladı. Grup, polisin müdahalesiyle salondan çıkarıldı.

NTV'nin haberine göre, festival yönetimi, sinema sektöründeki kariyerlerine bağlı olarak her yıl verdiği "San Sebastian Ödülü"nü bu yıl Amerikalı aktör, yönetmen ve yazar Ethan Hawke'a layık gördü.

Basın toplantısında "Bakalım 30 yıl sonra San Sebastian'da bana ikinci bir ödül verecekler mi?" diyen 45 yaşındaki Hawke, "Aktör ve yönetmen olarak çok büyük hedefleri olan biri değilim. Sadece filmler çekerek ve filmlerde oynayarak kariyerime devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu. Hawke, San Sebastian'da tanıttığı "The Magnificent 7" adlı filminde rol arkadaşı olan Denzel Washington ile birlikte daha çok projede çalışmak istediğini de söyledi.

Gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'u da eleştiren Hawke, "Trump bilmiyor ki, bu filmdeki muhteşem 7'li gibi onu mağlup etmek için birleşen bir grup var." ifadelerini kullandı.

Festival ayrıca bu yıl "San Sebastian Ödülü"nü iki kişiye vermeye karar verirken, Hawke dışında Amerikalı aktris ve yapımcı Sigourney Weaver'a da aynı ödülün verileceğini açıkladı.

Richard Gere, Monica Bellucci, Hugh Grant, Ewan McGregor, Oliver Stone gibi sinema dünyasının yıldız isimlerini ağırlayacak olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde uzun bir aradan sonra bu yıl Türk filmi yarışmıyor.