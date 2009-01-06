Sen misin okul müdürüne 'Bayım' diyen!

Okul müdürüne 'Bayım' diyen öğretmene soruşturma açıldı. Akıl sağlığı yerinde raporu alan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Özcan Akpınar, 1 yıl sonra okuluna dönebildi.



Aydın'da Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Özcan Akpınar, Okul Müdürü Sebahattin Yegül'e Bayım' diye hitap edince, hayatı karardı. Okul müdürü, 27 yıllık öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten müfettiş, öğretmenin maaşına 1/30 oranında kesinti verilmesi, sağlık durumunun incelenmesi ve ulaşımı zor okullara gitmesini istedi.



Akıl sağlığı yerinde



Ayrıca öğretmen Özcan Akpınar'dan 'öğretmenlik yapmasına engel' olmadığına dair rapor alması istendi. Sağlık durumu tespit edilinceye kadar derslerden ve sınıfından uzak durması belirtilen öğretmen Akpınar yılmadı. Akıl sağlığı yerinde raporu alan Akpınar, 1 yıl sonra okuluna dönebildi.