Sen misin AKP'yi eleştiren!

Sağlık Bakanlığı’nda başmüfettiş olarak görev yapan Devlet Denetim Elemanları Derneği Genel Başkanı Atılay Ergüven, “yolsuzluk arttı” açıklamalarının ardından görevinden alındı.



Ergüven hakkında, geçtiğimiz yıl boyunca DENETDE Genel Başkanı olarak yaptığı açıklama ve faaliyetleri gerekçe gösterilerek, 4 ayrı soruşturma yürütüldü. Hemen ardından da bakanlık Ergüven’e disiplin cezası verdi. Disiplin cezasının ardından Teftiş Kurulu Başkanı’nın görüş ve teklif yazısı, bakan onayı ve müşterek kararname ile başmüfettişlik görevinden alındı. Ergüven geçtiğimiz günlerde de Polatlı’da saymanlık görevine atandı.



Suçsuz bulundu ama...



DENETDE Başkanı olarak hükümeti kadrolaşma ve yolsuzluk konularında sık sık eleştiren Ergüven’in görevden alınmasına giden süreç, Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl imzasız bir ihbar mektubunu işleme koymasıyla başladı. Üzerinde 1 Mayıs 2007 tarihi bulunan mektubun, bakanlık tarafından 24 Nisan 2007’de işleme konulmuş olması ayrı bir tartışma başlattı. Bu mektuba istinaden başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan rapor, Ergüven suçsuz bulununca, bakanlık tarafından 4 kez geri gönderildi. Soruşturmanın sonunda bakanlık Ergüven’e aylıktan kesme cezası verdi. Bunun üzerine “disiplin cezası” aldığı gerekçesiyle Ergüven başmüfettişlik görevinden alındı.



Maaşını da alamıyor



Polatlı Sağlık Grup Başkanlığı’nda Ayniyat Saymanı yapılan Ergüven, izin alarak görevine başlamadı. Birikmiş izinlerini kullanan Ergüven’e bu kez de maaş ödemesi yapılmadı. Bakanlığın “yeni görevine başlayarak, maaşın yeni görev yerinden alınması” yönündeki kararı nedeniyle Ergüven maaşını da alamıyor.



20 müfettiş kaçtı



Öte yandan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda, müfettişlerle ilgili veriler de dikkat çekiyor. Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan geçtiğimiz yıl 20’ye yakın müfettiş, başka teftiş ve denetim birimlerine geçmek zorunda kaldı. Yaklaşık 60 müfettiş, aynı kurulda çalıştığı mesai arkadaşı müfettişler hakkında soruşturma ve inceleme yapmakla görevlendirildi. Diğer taraftan 40’a yakın müfettiş de, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın kimi uygulamalarıyla ilgili olarak kendi bakanlığı ile davalı-davacı durumunda.

