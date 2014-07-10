Cinsiyetçi Medya Takip sitesi cinsomedya.org, Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya ile Almanya arasında oynanan maç hakkında sosyal medyada yapılan yorumları eleştirdi. Yazıda “Tecavüz senin sandığın kadar komik bir şey değil canısı! Tecavüz insanları yaşamaktan vazgeçiren, tecavüz kendini öldürmeyi isteyeceğin, tecavüz kendini öldüremesen bile her gün ölmüş olmayı dileyeceğin bir şey” denildi.

Cinsomedya.org sitesinde “Sen hiç tecavüze uğradın mı canısı?” başlığıyla yayımlanan yazı şöyle:

Sen hiç tecavüze uğradın mı canısı?

Birkaç saat önce oynanan Almanya-Brezilya maçının skoru üzerine Twitter, Facebook gönderileri midemi bulandırdığı için dayanamayıp bu yazıyı yazıyorum.

Futbolun nasıl bir uyuşturucu, nasıl bir afyon olduğunu gözlerimle gördüm defalarca. Ha bazen iyi de oldu, bazen tüm acıları iki Beşiktaş golüne gömmeyi de sevdim. Futbola karşı tiksinti falan duymuyorum yani. Bu mevzu başka. Bu mevzu bir türlü gelişmeyen “bel altı” hatta pardon “kadının belinin altı” espri anlayışınızla ilgili.

Fakat 7 tane gol atıldığı için bir takıma, üstelik erkeklerden kurulu bir takıma “tecavüze uğradılar”, “porno çekiyorlar” gibi aşağılık benzetmeleri duymaya/okumaya dayanamadım. Takım Brezilya, kupa zaten Brezilya halkının itirazından ötürü şaibeli, heyecan uyandırmayan bir kupa. Ama hepsinin üstüne üstelik daha birkaç saat önce yaşları 3,5 – 5 – 7 olan üç kardeşin Diyarbakır’da polislerin işkenceli tecavüzüne uğradığını okumuşken, her fırsatta duyarlılık kasan bireylerin bir maç sonucunu “komik” bulduğu için tecavüze benzetmesi inanılacak gibi değil.

Tecavüz senin sandığın kadar komik bir şey değil canısı! Tecavüz insanları yaşamaktan vazgeçiren, tecavüz kendini öldürmeyi isteyeceğin, tecavüz kendini öldüremesen bile her gün ölmüş olmayı dileyeceğin bir şey. Bedeninin, aklının, ruhunun kontrolünün senden daha güçlü biri tarafından seni bir insan olarak düşünmeden işgal edilmesi tecavüz. Sen hiç tecavüze uğradın mı da bu kadar kolay ağzına alıyorsun? Eğer senin için bu kadar eğlenceli bir şeyse o “tecavüz” yarın senden de korkmamız lazım. Hatta şimdiden suç duyurusunda bulunsak yeridir. Bütün kadınlar için tecavüzü komik bulan her erkek potansiyel tecavüzcüdür. O komik tecavüzünüzü alın ve gidin buradan.

Ve gelin nasıl bir ülkede futbol maçı izlediğimizi Twitter’ın search bölümüne “brezilya, tecavüz” yazarak izleyelim.

Bu noktada öyle bir tweet gördüm ki kanım dondu. Bir kadın arkadaş “Tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkar :) Brezilya karşılık vermeye başladı, sanırım o da istiyor.” yazmış. Biz bu ülkede daha tecavüzün istenilen bir şey olamayacağının algısını yaratmakta güçlük çekiyoruz ya. Biz bu ülkede tecavüzü tadı çıkabilecek bir şey olarak görüyoruz ya. Biz bu ülkeye okkalı bir tükürük fırlatalım istiyorum.

Tecavüz komik değil korkunç bir şeydir insanlar! Tecavüz kadınların çoğu için ölüme denktir. Ölümden beterdir. Siz neye gülüyorsunuz ya? Siz neyin tadını çıkardınız şimdiye kadar? Siz tecavüzü ancak “fantezi” sanıyorsunuz ya. Siz ölmeyi bayılmak mı sandınız acaba?!

Durun. Lütfen durun artık. Bu kadar ciddi bir meseleyi komik sanmayı bırakın lütfen! Komik değil çünkü! Bazı kadınlar o kelimeyi ağzına almaya ürküyorken sen kadın arkadaşım tecavüz kelimesini böyle fütursuzca ağzına alma rica ediyorum.

Normalde siteyi “anaakım medya cinsiyetçiliği” ile sınırlı tutmak istiyoruz. Fakat dayanamadım artık. Bu kadarı fazla. Sosyal medyada gördüğümüz bütün cinsiyetçilikleri ifşa etmeye bizim ömrümüz yetmez. Yarın bütün gazeteler bu maçı konuşacak, hatta daha bir ay bu konu konuşulacak. Ve bu sürede “tecavüz” benzetmesi sık sık yapılacak. Lütfen durun. Lütfen bundan vazgeçin.