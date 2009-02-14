'Şen Dul' opereti İstanbullularla buluşacak

İDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk temsili 14 Şubat akşamı Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılacak olan ''Şen Dul'' opereti, yaşamında aldığı kararlardan ödün vermeyen tabuları yıkan, kendi geleceğini ve kaderini elinde tutan yenilmez kadın Hanna Glavari'nin öyküsünü anlatıyor.Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu operetin orkestra şefi Serdar Yalçın olacak.Sibel Kasapoğlu'nun dansları hazırladığı operette, dekor Ferhat Karakaya, kostümler Ayşegül Alev, ışık Metin Koçtürk'e ait.