

T24 - GalataPerform tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ‘Görünürlük Projesi 7’ kapsamında, temmuz ayında hayatını kaybeden Amy Winehouse’a ithaf edilen ‘Sen de Mutlu Olma Amy’ başlıklı bir gösteri gerçekleştirilecek.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, 'Yeni Metin Yeni Tiyatro’ projesinin genç yazarları Fehime Seven, Nazlı Bulum, Albina Özden, Ayris Alptekin ve Sefa Tokgöz’ün yazıp oynadığı, Ceren Ercan’ın yönettiği gösteri, sürpriz bir konser performansı niteliğini taşıyor. Performans, 22 Ekim Cumartesi 20.30’da Tünel Meydanı’nda seyirciyle buluşacak. GalataPerform tarafından altı yıldır düzenlenen ‘Görünürlük Projesi’ bu sene, öncekilerden farklı olarak odağına ‘Sahneden Çık!’ kavramını yerleştiriyor.







