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Kültür-Sanat

'Sen de Barışa Köprü Ol'

Yıkılan Hakkâri- Zapsuyu üzerindeki Devrimci Gençlik Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesi için destek konseri verilecek.

21 Ekim 2009 03:00

Hakkâri- Zapsuyu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda güvenlik gerekçesiyle yıkılan Devrimci Gençlik Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesi için 30 Ekim Cuma günü destek konseri düzenlenecek.

Hakkâri- Zapsuyu üzerine yapılan ve geçtiğimiz yıllarda güvenlik gerekçesiyle yıkılan Devrimci Gençlik Köprüsü yeniden inşa ediliyor. Köprünün inşasına destek 30 Ekim Cuma günü gerçekleşecek konserle sağlanacak.

Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Onur Akın, İlkay Akaya, Vedat Sakman, Melike Demirağ, Diyar, Emin İgüs, Ferhat Tunç, Muzaffer Özdemir, Haluk Çetin, Çiçek Yeşilbaş, Edip Akbayram, Yasemin Göksu, Mazlum Çimen ve Rojda’nın sahne alacağı konserden elde edilecek tüm gelir köprünün yapımına harcanacak.

Girişim sözcülüğü’nü Cezmi Ersöz’ün sunuculuğunu ise Gülşen Tuncer’in üstlendiği gece 30 Ekim'de 19.30 - 23.30 arası Bostancı Gösteri Merkezi'nde.

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