'Sen Davutyan mısın?'

T24 - CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, ABD'de özel bir televizyon kanalında Türkiye'nin bölünmüş haritasının gösterildiğini ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile hükümetin buna sessiz kaldığını ileri sürerken ırkçı sözler sarf etti. Öğüt, Dışişleri Bakanı'na “Kardeşim sen Davutoğlu musun, Davutyan mısın?” dedi.





CHP Erzurum İl Başkanlığı’nda dün basın toplantısı düzenleyen Öğüt, hükümetin dış politikasını eleştirdi. ABD’nin en büyük televizyonlarından birinde iki gün önce Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler anlatılırken Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu’nun ‘Kürdistan’ diye gösterildiğini anlatan Öğüt, New York’ta yayın yapan bir Türk radyosunun bu olayı su yüzüne çıkardığını belirtti. Hükümetin buna ses çıkarmadığını kaydeden Ensar Öğüt, “Türkiye’nin bölünmüş haritasını Amerika gösteriyor. Amerikalı yetkililerden tepki yok, yayım yapan televizyondan, ‘Yanlıştır, hata yaptık’ diye bir tepki yok. Bunlar Fransa’nın, Almanya’nın, İtalya’nın, Yunanistan’ın bölünmüş haritasını yayınlasa kıyamet kopmaz mı?” diye konuştu.





‘Sen Türk müsün?’



Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun bu durum karşısındaki tavrını eleştiren Öğüt, şöyle devam etti: “Bir nota vermiyor. Hiçbir açıklama yapmıyor. Dışişleri Bakanı sen ne işe yararsın? Senin soyadın Davutoğlu mu, Davutyan mı? Bilelim de. Davutyan’san sen Ermeni açılımı yapıyorsun. Adın ne, soyadın ne? Sen Türk müsün? Türkiye Dışişleri Bakanı mısın? Başbakan niye tepki göstermiyor? Kürdistan diye bölünmüş bir harita kaçıncı defa gösteriliyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor.” (Radikal)

