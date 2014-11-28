'Sen bu camilerin hepsinde 5 rekat namaz kılsan da senin hırsızlıklarını, yolsuzluklarını temizleyemez'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevre katliamına karşı tepkilerin önüne geçmek için cami yaptırdığını ifade eden Demirtaş, “Sen bu camilerin hepsinde günde 5 rekat namaz da kılsan o camiler senin yolsuzluklarını, hırsızlıklarını temizleyemez” dedi.

Selahattin Demirtaş, Şişli Kent Kültür Merkezi'nde siyasal gelişmeler ve HDP Kongrelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



'Bunlar kadar darbeci kaymağı yiyen yoktur'

Evrensl.net'in haberine göre, ülkeyi tek adamın yönettiğine işaret eden Demirtaş, filli olarak yarı başkanlığın uygulandığına dikkat çekti. Demirtaş, despotik yönetime karşı alternatifin HDP olduğunu kaydetti.



Yüzde 10 barajının 12 Eylül askeri darbesinin getirdiği bir uygulama olduğuna dikkat çeken Demirtaş, AKP’nin bundan yararlandığını ifade etti. “Barajı Kenan Evren getirdi” ifadelerinin AKP tarafından da kullanıldığını hatırlatan Demirtaş, “Bunlar kadar darbeci kaymağı yiyen yoktur. Bunun adına da yeni Türkiye diyorlar. Biz yüzde 10 barajını aşarak yıkacağız. Ancak bizim dışımızda da pek çok parti var. Barajın kaldırılması bu yönüyle önemlidir” şeklinde konuştu.

'Her oda panik odası olacak, kaçacak oda bulamayacak'

Ak Saray üzerinden Erdoğan’a yüklenen Demirtaş, şunları söyledi: “Şimdi bin odalı saraylarının bininde de telaş var, 'keşke daha az oda yapsaydım' diye düşünüyor. Her oda ona panik odası olacak, kaçacak oda bulamayacak. Özellikle kadınlar, ki fıtratınız da var, sarayları, sultanları siz yıkacaksınız buna inanıyorum.”

'Biri kulağına fısıldamış bunun, her yere cami yap'

Erdoğan’a çevre katliamı üzerinden yüklenen Demirtaş, “Biri kulağına fısıldamış bunun, her yere cami yap. Kanal İstanbul mu yaptın ormanları mı kestin? O zaman Çamlıca’ya cami yap. Solcular geliyor, emekçiler, geliyor, iktidarı senin elinden alacak, Küba’ya cami yap. Sen bu camilerin hepsinde günde 5 rekat namaz da kılsan o camiler senin yolsuzluklarını, hırsızlıklarını temizleyemez” dedi.

'Çözüm sürecinde CHP'nin izleme kuruluna dahil olması önemli'

Açıklamaların ardından gazetecilerin soruları cevaplandırıldı. Çözüm süreci izleme kuruluna ilişkin CHP’ye yaptığı çağrı sorulan Demirtaş, çağrısının arkasında olduğunu belirterek, “CHP'nin izleme kuruluna dahil olması sürecin selameti açısından önemlidir” dedi. Hükümet yetkililerinin yaptığı çözüm sürecine ilişkin yol haritasının tamam olduğu yönündeki açıklamalara ilişkin de Demirtaş, “Hükümet kendi yol haritasını netleştirmişse bunu biz bilemiyoruz. Bir yol haritası paylaşılmış mı heyet gittikten sonra belli olacak” sözleriyle yanıt verdi.

'Bahçeli provokasyon peşinde'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Dersim ziyaretinin Dersimlilere meydan okumaya dönüştüğünü belirten Demirtaş, Bahçeli’nin hakaretvari açıklamalarını da hatırlatarak, “Hem Başbakan hem de Bahçeli ortak bir provokasyon yaratma peşinde. Dersim'in acısı üzerinden bu siyasi çirkinliğe son verilmelidir” diye konuştu.

Meclis Soruşturma Komisyonuna ifade veren eski Bakan Egemen Bağış’ın ifadelerine ilişkin soruya Demirtaş, AKP’nin elindeki çoğunluğu kullanarak, komisyonun yolsuzluk, hırsızlık iddialarını soruşturma yerine aklama faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.

Bağış’ın komisyona verdiği ifade öncesindeki sözlerini hatırlatan Demirtaş, “Bir saat 700 bin dolar bir buçuk saat ne kadar eder varın siz hesap edin” dedi.

'Seçimlere parti olarak gireceğiz'

“HDP parti olarak mı yoksa bağımsız olarak mı seçimlere girecek” sorusuna Demirtaş, parti olarak girmeyi hedeflediklerini belirterek şu yanıtı verdi: “Biraz daha çalışırsak kimsenin hayal edemeyeceği ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanı seçiminde tek aday vardı. Şimdi 550 adayla, 550 Demirtaş'la seçime gireceğiz. Bunun etkisi büyük olacak.”

Kobanê için yapılan dayanışma eylemlerindeki tutuklamalar ve yaşamını yitirenler için soruşturma açılmadığına dair soruya da Selahattin Demirtaş, şu yanıt verdi: “Yaşanan katliamlarla ilgili tek bir tutuklama yok. Yaşamını yitirenlerin 36'sı partimize yakın isimlerdi. Ancak, yaşamını yitirenler ile ilgili bir soruşturma yok Bu da provokasyonun göstergesidir. Hükümet bunların ve tutuklamaların hesabını vermek zorunda.”