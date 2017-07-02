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Kültür-Sanat

Sen benden gittin gideli: Erkan Oğur 'Mezarcı' filmi için söyledi

Mezarcı, 11 Ağustos'ta vizyona giriyor

02 Temmuz 2017 20:55

Yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği Mezarcı filminin ikinci klibi yayınlandı.

11 Ağustos’ta vizyona girecek olan “Mezarcı” filminin şarkılarından bir tanesi olan ‘Sen Benden Gittin Gideli’ isimli şarkıya klip çekildi.

Usta sanatçı Erkan Oğur’un seslendirdiği şarkının söz ve müziği Mazlum Çimen’e ait.

Erkan Oğur’un yorumuyla seslendirdiği şarkı şöyle:

Film hakkında

Talip Karamahmutoğlu11 Ağustos'ta ayında vizyona girecek olan filmin konusu şöyle:

Ejder yeni bir hayat kurmak için gittiği almanyada mezarcılık üzerine uzmanlaşmıştır ama babası ölünce işini bırakıp memleketi dalaman şerefler köyüne döner burada köyün zenginlerine köy mezarlığı yerine zeytin ağaçları altında yatay mezarlar yapmaya başlar işleri iyi gitmeye başlar ama köye gelen bektaş adlı adamın travmatik hikayesi ejderi derinden etkileyecektir.

 

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