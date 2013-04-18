'Sen Aydınlatırsın Geceyi ' filmine yoğun ilgi

Onur Ünlü’nün dağıtım tekeline karşı vizyona sokmayıp bağımsız grupların organizasyonlarıyla Türkiye’yi dolaşacak filmi Sen Aydınlatırsın Geceyi’nin Ankara galası cumartesi akşamı Cer Modern'de yapılıyor.

Senaryosu ve yönetmenliği Onur Ünlü’ye ait olan filmin ilk gösterimi geçtiğimiz hafta İstanbul Film Festivali’nde yapılmıştı. Film 20 Nisan Cumartesi 18.00'de Ankara’da Cer Modern’de seyirciyle buluşacak. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma En İyi Film, FIBRESCI, En İyi Kurgu ve En İyi Senaryo ödüllerini alan filme Ankaralı seyircilerin ilgisi büyük oldu. Satışa çıkan biletler bir saat içinde tükenirken ikinci gösterim açıldı. Cumartesi günkü ilk gösterimin ardından 20.00 de Onur Ünlü, Ali Atay ve Demet Evgar seyircilerle söyleşiye katılacak. İkinci gösterim ise 21 Nisan Pazar günü 14.00'te gerçekleşecek.

Siyah beyaz bir film olan Sen Aydınlatırsın Geceyi bir takım olağanüstü özellikleri olan kasabalıların olağan sıkıntıları, endişeleri ve dertlerini anlatıyor.

Filmin başlıca rollerinde Ali Atay, Demet Evgar, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan, Ercan Kesal, Ezgi Mola, Serkan Keskin, Nadir Sarıbacak, Derya Alabora, Ayşenil Şamlıoğlu, Cengiz Bozkurt,Kaan Yılmaz ve Tansu Biçer yer alıyor.

Onur Ünlü yeni filmi Sen Aydınlatırsın Geceyi’yi, izleyiciye alternatif bir şekilde ulaştıracak. Dağıtımcı tekelini bambaşka bir yöntemle kıracak olan Ünlü, filmi şehir şehir üniversite üniversite dolaştırarak izleyicinin ayağına götürecek. Film bir kumpanya ruhuyla her ilde bağımsız grupların organize ettiği gösterimlerle seyirciye ulaşacak. Filmin İstanbul’daki gösterimi ise Semaver Kumpanya’da yapılacak.