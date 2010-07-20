T24 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. 'Hükümet uşağı olmuş valiler var' diyerek sözü Aydın'daki pankart krizine getiren Bahçeli 'PKK'nın paçavralarını indiremeyen, teröre teslim olmuş bir Başbakan karşımızdadır' diye konuştu ve referandumla ilgili ilk mitingin Aydın'da yapılacağını açıkladı. Aydın'da geçtiğimiz Haziran ayında MHP il binasının duvarına asılan, üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın fotoğrafı bulunan ‘Sen açıldıkça analarımız ağlıyor’ yazılı pankartı geceyarısı operasyonuyla indirilmişti. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Hükümetin artık iflas etmiş icraatlarını milletimizle yüzleştirmeliyiz. Partimizin dördüncü yasama yılında TBMM çatısı altında verdiği mücadeleyi, ülkemizin temel meseleler karşısındaki duruşlarını yüz yüze anlatma fırsatı da bulacaksınız. 12 Eylül’de AKP anayasasına vereceğimiz hayır oyunun nedenlerini, bu değişikliğin altında yatan oyunları izah ederek büyük bir uyanışı sağlayacaksınız.

Yönetimde ayarlar kaçmıştır

Tek başına iktidar olma fırsatı yakalayan AKP’nin, bu yıl geçtiğimiz yılı aratan gelişmeler görülmüştür. Temel milli meselelerdeki vizyon eksiklikleri bu yılda görülmüş, iki yüzlü politika bu döneme de damgasını vurmuştur. Varlık nedeni istismar ve gerilim olan bu zihniyeti seferber ettiği mihraklar öteli yaratmıştır. Sanal çatışma ve kutuplaşmalara hız vermişlerdir. Yönetim beceriksizliği belirgin hale gelmiş, devlet yönetiminde ölçü ve ayarlar kaçmıştır.

Tek sorumlu AKP

Fırsat ve çözüm diye çıkılan yolda terör dört bir yanı sarmış. Hükümet hezimetleri başarı diye yutturmaya çalışırken, rezaletleri yok farz ederek yapay sorumlulular arayarak milletin bir yasama yılını geçirmiştir. Bunlar aklı tutulmamış, vicdanı kararmamış, ahlakını kaybetmemiş kimsenin yanlış hatalı yada abartılı bulacağı tespitler değildir. Bunun tek bir sorumlusu vardır, Başbakan Erdoğan ve AKP hükümetleridir.

MHP çalışmalarını sürdürmüştür. Uyarılarını yapmıştır. Vatandaşımızın kendisine verdiği güç çerçevesinde gece gündüz demeden çalışmayı sürdürmüştür. Milli birlik ve temel meselelerde tam bir inançla mücadele vermiştir. İnancım odur ki bu çalışmalarımız milletimiz için ümit verici olmuştur.

12 Eylül kaderi belirleyecek

Artık oyun bitmiştir. topyekun bir çöküş, çürüme, uçurumun kenarına sürüklenen Türkiye tarihi bir yol ayrımındadır. Karar anı gelmiştir. 12 Eylül 2010 tarihindeki referandum, Türkiye’nin kaderini belirleyecek dönüm noktası olacaktır.

Türk milleti Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarını 12 Eylül günü sandık başında sabırsızlıkla beklemektedir. AKP hanedanlığının son çırpınışları beyhudedir. 8 yıla yakın bir süredir, AKP kabusunun üzerine çöktüğü ülkemiz, bunun travmasını sancılarını yaşamaktadır. Milletimiz siyasetten ekonomiye, sosyal huzura kadar uzanan her alanda ağır bir yıkımın tehdidi altındadır.

Ülkemiz geçmişte, geçmiş dönemden ülkeyi kötü devraldığını söyleyen Başbakan’lar görmüştür. Bir garabete de milletimiz ilk kez şahit olmaktadır. Hükümet AKP’dedir. Çoğunluk AKP’dedir. Devlet güçleri AKP kontrolündedir. Ancak başarısızlıkların sorumlusu muhalefettir. Bunun akılla ahlakla izahı mümkün değildir. Sokaklarda eylemler gerçekleşmekte, provalar yapılmakta, ayrılma tehditleri hükümetin göznünün içine baka baka tekrarlanmaktadır. Başbakan’ın derdi asla terör can kayupları değildir.

Bütün korkuları MHP

PKK’nın paçavralarını indiremeyen, teröre teslim olmuş aciz bir başbakan karşımızdadır. Buna karşılık hükümet uşağı olmuş valiler eliyle gece yarısı indirmenin telaşı içindedir. Başbakan’ın derdi bölünme ayrılma değildir, bütün dertleri partimizin duruşudur, tepkisidir. Bütün korkuları MHP’nin iktidara gelmesidir.

Buradan Başbakan Erdoğan’a sesleniyorum. Belki kolluk gücüyle partimizin pankartlarını indirmek isteyebilirisin, şarlatan yöneticilerle bizi susturacağını sanabilirsin, devletin yayın kuruluşuna 24 saat yayın yaptırabilirsin. Sana da yakışır.

İlk miting Aydın'da

Ancak gönlümüzdeki vatan sevgisini nasıl söndüreceksin? Millet sevdasını nasıl indireceksin? Bir çığ gibi büyüyen hesap sorma inancımızı nasıl durduracaksın. Yaptıkların bizi korkutmayacağı gibi sadece öfkemizi artırır. Sana inat memurlarına inat doğru yaptığımızı gösterir.

Referandumda ilk mitingimiz Aydın’da olacak. 1 Ağustos 2010’da Aydın’da olacağız ve inanıyorum ki Aydın’dan çıkan gür ses bir çığ gibi büyüyecek ve önüne çıkan bütün engelleri silip süpürecektir. O gün geldiğinde kimlerin bize engel olma gafletine düştüklerini ve ne hale geldiklerini göreceğiz.