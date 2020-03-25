Semt pazarlarında Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı!

İstanbul Güngören'de kurulan semt pazarında Koronavirüs'e karşı alınan önlemlere uyulmadığı görüldü.

Dünya genelinde 19 bine yakın insanın, Türkiye'de de 44 kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılmasını önlemek için ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.



Bu kapsamda semt pazarlarında tezgahtarlara maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşın da meyve ve sebzeyi seçerek alması yasaklandı.

Güngören'de dün kurulan semt pazarında Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyulmadığı görüldü.



65 yaşın üzerindeki vatandaşlar alışveriş için sokağa çıkıp pazara geldi. Yoğun kalabalığın olduğu pazarda, müşterilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeyi seçerek aldığı görüldü. (DHA)