Semt pazarlarına düzenleme geliyor

T24 - Semt pazarı ve hallerde artık, ''domatese gel'', ''abla sulu limon bunlar'' ''Diyarbakır karpuzu'', ''Çengelköy hıyarı'' diye bağırarak sebze ve meyve satılamayacak. Bu kurala uymayan pazarcı esnafına 50 lira ceza kesilecek.





Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, yeni düzenlemelere uymayanlara cezalar öngörüyor.



Tasarı, malın miktarını, satış değerini, komisyon oranını ve ücretini gerçeğe aykırı bir şekilde üreticiye sunanlara ve haldeki atık malları ayıklayarak hal içinde veya dışında satanlara da 3 bin lira para cezası uygulanmasını öngörüyor.



Kap veya ambalaj üzerine ürünün bilgilerini yazmayanlar, malın kalitesine ve gıda güvenilirliğine ilişkin bilgilerde değişiklik yapanlara 5 bin lira ceza kesilecek.



Tasarıya göre, geçiş yollarında mal teşhir edenlere ve satanlara, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapanlara, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili muamelede bulunanlara ve atık malzemelerini belirlenen alanlarda toplamayanlara ya da satış yerini temiz tutmayanlara, 50 lira idari para cezası verilecek.



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hasan Ali Çelik, tasarının yasalaşmasıyla, artık üreticilerin, üretici birlikleri vasıtasıyla mallarını pazarlayabileceklerini söyledi. Çelik, tasarıyla, hallerin 3 yıl içinde soğuk hava deposu, müzayede salonu ve laboratuvar oluşturması şartı da getirildiğini bildirdi.



Hasan Ali Çelik, ''Bu şartların yerine getirilmesi zorunlu. Bu eksiklikler giderilmezse 100 bin lira para cezası uygulanacak. Gene eksiklikler giderilmezse, eksikliklerini tamamlaması için bir yıl daha süre verilecek ve bu süre sonunda da yapılmazsa, o haller kapatılacak. Bir halin kapatılması, o belediye için toplum nazarında küçük düşürme olarak algılanacağı için, bu şartların yerine getirileceğini düşünüyorum'' dedi.









