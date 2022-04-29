SemtPati projesi Alman televizyon kanalı SAT.1'e konu oldu

Sokak hayvanları için geliştirilen ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın liderlik ettiği SemtPati projesi, İstanbul’un sevilen sokak köpeği Boji’nin hikâyesiyle birlikte Almanya’nın televizyon kanallarından SAT.1’in sabah programına konu oldu.

Köpekleriyle gazeteci David Posselt’in sorularını yanıtlayan İpek Kıraç, “Köpeklerin çok iyi dost olduklarını düşünüyorum. Can kulağıyla dinliyorlar, karşılıksız bir sevgileri var. Ben bir köpekseverim” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati; geçtiğimiz günlerde, İBB’nin geçici bakımevlerindeki köpekleri sahiplendirmeye yönelik “Sahiplen İstanbul” sloganıyla seferberlik başlatmıştı. SemtPati uygulaması üzerinden mizaç testi yapılmış, temel eğitimleri tamamlanmış köpeklerin bilgilerine tek noktadan ulaşılabiliyor, köpek sahiplenmek isteyenler başvuruda bulunabiliyor.