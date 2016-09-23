Şemsiyesi ve güneş gözlüğüyle röportaj yapan muhabir açığa alındı

Çin'in Xiamen kentini vuran tayfunun ardından halkla güneş gözlüğü ve şemsiye kullanarak sokak röportajları yapan muhabir sosyal medyada yoğun tepkiye hedef oldu. Çalıştığı kurum, muhabirin açığa alındığını açıkladı.

Meranti, Çin'i vuran şiddetli tayfunun etkisini azaltmasının ardından gönüllüler ve mağdurlarla görüşmek üzere sokağa çıkan televizyon muhabirine yönelik tepkiler arasında yaptığının çok amatörce olduğu eleştirisi de var.

Xiamen televizyon kanalı bir açıklama yaparak, "Muhabirlerimizden biri kurallarımıza uymadı ve röportajı düzgün yapamadı" dedi.

Çin'in Twitter'i olarak nitelenen sosyal paylaşım sitesi Weibo kullanıcıları muhabirin görüntüsünü ve davranışlarını eleştirirken, bazıları kadını savundu.

Bir Weibo kullanıcısı, televizyon kanalının muhabirine gerçekten "güneş gözlüğü takmamasını mı tembihlediğini" sordu, "yoksa halkın baskısı ve tepkisi nedeniyle mi açığa alındı muhabir" dedi.

Pan, adlı bir kullanıcı da, "Muhabir olmanın ne kadar zor olduğunu bilseydiniz, aksesuarlarına takılmazdınız" yazdı.

Başka bir kullanıcı ise, muhabirin davranışlarını eleştirdi ve röportaj veren halka yeterince saygı göstermediğini söyledi.

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Yanping Zhang, muhabirin beklediğinden çok daha sert tepkilerle karşılaştığını söyledi.

"Kanalın muhabire sözlü bir uyarı yapması yeterli olurdu" diyen Zhang, sadece muhabirin saygısızlığına dikkat çekmek istediğini belirtti.

Zhang'ı, Çin'deki kültür devrimi sırasında Mao'nun ideallerini gerekçe göstererek rejim korumacılığına soyunan 'şehirli gençlere' atfen 'Kızıl Muhafız' olarak niteleyenler de var.

Zhang ise "Ben masumum, bu muhabiri tanımıyorum bile" sözleriyle kendini savundu.