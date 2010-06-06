Şemsiyenizi almayı unutmayın

T24 - Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile güney kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları 6-8 derece azalacak.

Haziran ayının ilk haftasını yaşayan Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. NTV Meteoroloji bölümü, İstanbul'da pazar ve pazartesi günü yağmurun çok şiddetli olmasını bekliyor.

Karadeniz'e yakın ilçelerde etkisi daha fazla olacak. Pazar ve Pazartesi günü hava çok serinliyor, hissedilen sıcaklık 15-16 dereceye inebilir.

Hafta sonu görülecek şiddetli yağışlar yeni haftada da devam edecek. Yağmur bugün Edirne, Çanakkale, Ayvalık, Bozcaada, Balıkesir geneli ile İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde etkili yağacak.

Pazar günü ise şiddetli yağışın görüleceği alan genişliyor. Kırklareli, Edirne geneli ve özellikle Lalapaşa çevresi, İstanbul'un geneli, öğleden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın.

Pazartesi ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Karabük ve Kastamonu'da şiddetli yağmur bekleniyor.

Yağmurun çok şiddetli yağması beklenen bu illerin dışında da bazı bölgeler sağanak yağmur altında kalacak.

Sağanak yağmur beklenen bölgeler ise şöyle: Bugün Ege ve Batı Marmara; yarın Marmara'nın tamamı, tüm Batı ve Orta Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimleri; Pazartesi günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun tamamı, tüm Karadeniz ve Akdeniz.



Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Pazar günü sert poyrazla önce Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık 6-8 derece arası düşecek. Pazartesi günü Ege ve İç Anadolu'da çok serinliyor.