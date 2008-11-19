Şemsiyenizi almayı unutmayın!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz dışında tüm yurt yağışlı geçecek.



Aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis görülecek.



Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, İç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar genellikle batı ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğudan hafif arasıra orta kuvvette bu akşam ve gece; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetlice esecek.

