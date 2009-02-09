Şemsiyenin hesabı soruluyor!

'Dikkat dağılmasın diye...'

Şemsiye tutmama hesabı soruluyor

AKP'nin İzmit’te Perşembe Pazarı mevkiindeki dün ilk seçim mitinginin ardından, bir bölümünü devletin, bir bölümünü de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırttığı okul ve sağlık kuruluşları ile yol, köprü ve benzeri hizmetlerin toplu açılış töreni sırasında, Emine Erdoğan şiddetli yağmurda ıslandı. Protokolün kapalı alanında oturmasına rağmen, rüzgâr dikkate alınmayınca Emine Erdoğan'ın da bulunduğu ön sıradaki protokol ıslandı. Aynı sırada oturan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer ve eşi yağmurdan korunmak için şemsiye açarken, Emine Erdoğan şemsiyeye tutulmadan eşi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye devam etti.Emine Erdoğan'a neden şemsiye tutulmadığıyla ilgili DHA'nın sorularını yanıtlayan Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, dünkü yağış sırasında kapalı alanda olmalarına rağmen rüzgârın şiddetli esmesi nedeniyle yağmurun protokolün bulunduğu yere geldiğini belirtti. “Yağmur başlayınca şemsiyelerimizi açtık” diyen Vali Sözer şunları söyledi:“Emine hanımın arkasında da kadın koruması vardı. Sanırım o da açmak istedi. Biz de kendisine baktık. Şemsiye tutulmasını istemedi. Sanırım, Sayın Başbakan o sırada konuştuğu için, kendisine şemsiye tutulmuş olsaydı belki kameralar o tarafa yönelecek ve Başbakan'ın dikkati dağılacaktı. Muhtemelen bunu düşündüler. Zaten üzerinde yağmurluk şeklinde bir mont vardı.''Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur ihtimaline karşı töreni izlemeye gelenlere yağmurluk dağıtma gibi hassas tedbirler almasına rağmen, protokol tribününü kurarken rüzgârı hesaba katmaması ve Emine Erdoğan ile protokolün ön sırasındakilerin ıslanmaları belediyeyi karıştırdığı öğrenildi. Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun tüm kurmaylarına dünden beri bu ihmalin hesabını sorduğu belirtildi.