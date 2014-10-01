Şemsiyelerle protestolara devam



Hong Kong'da demokrasi talebiyle geçen hafta cuma günü başlayan protestolar, Çin'de resmi bayram olan 1 Ekim'de de devam diyor. Binlerce Hong Konglu şiddetli yağmura rağmen protestolarını gece de sürdürdü. Göstericilerin sayısının günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor. Protestolar, Kowloon yarımadasındaki popüler alışveriş merkezi Tsim Sha Tsui'ye de sıçradı. Göstericiler, resmi törenler sırasında sessiz protestolarını sürdürürken, istifa etmeyeceğini açıklayan Hong Kong Özel İdaresi Yöneticisi Leung Chun Ying ise törenlere katıldı. Polisin göstericilere müdahale etmediği gözlendi.

Leung Chun Ying Çin Halk Cumhuriyeti'nin 65'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, arzulanan reformlara dair farklı görüşlerin olmasının anlaşılır olduğunu ifade ederek, genel seçimlerin yapılmasının hiç seçim yapılmamasından daha iyi olduğunu söyledi. Aynı zamanda Çin ile Hong Kong arasındaki işbirliğinin gerekliliğini de vurguladı.

Hong Kong'da protestoların başını çeken öğrenciler, Özel İdare'ye ültimatom vermiş ve perşembe gününe kadar taleplerinin yerine getirilmemesi halinde protestolarını daha da genişleteceklerini, grev çağrısı yapacaklarını açıklamıştı. Göstericiler, 2017 yılında yapılacak seçimlerde adayların Pekin hükümeti tarafından tayin edilen bir komisyon tarafından belirlenmesini eleştiriyor ve serbest seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor. Göstericiler bu şekilde muhalif adayların seçimlere katılmasının engellendiğini savunuyor. 1997 yılından bu yana Çin'e bağlı özerk bir yönetim olan Hong Kong'da Çin'in aksine, toplanma, basın ve düşünce özgürlüğü gibi haklar mevcut.

Çin'de gözaltılar

Öte yandan insan hakları gruplarının verdiği bilgilere göre, Çin'de Hong Kong'daki protestoların başlamasından bu yana çok sayıda insan hakları aktivisti gözaltına alındı. Çin İnsan Hakları Savunucuları Örgütü (CHRD) aktivist Wang Long'un internette protestolar hakkında bilgileri içeren içerikleri yayınlamasının ardından gözaltına alındığını açıkladı.