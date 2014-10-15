Şemsiyeler kimsenin gözüne girmeyecek, ters dönmeyecek...

Çinli bir mucit alışılmışın oldukça dışında bir şemsiye üretti. Bilinenlerden çok farklı bir görünüme sahip olan bu şemsiye aynı bir vantilatör gibi çalışarak başınızın üstünde bir hava akımı yaratıyor ve bu sayede ıslanmayı engelliyor.

‘Kickstarter.com’ sitesi üzerinden toplanan bağışlarla geliştirilen ‘havalı şemsiye’ henüz geliştirme aşamasında ancak şimdiden ön sipariş verilebiliyor.

Fiyatı 118 dolar olan bu şemsiyenin 3 farklı tipi var. 'Air umbrella' adı verilen bu şemsiye sağanak yağış olmadığı durumlarda iki kişiyi, çok hafif yağmurda ise daha fazlasını ıslanmaktan kurtarabiliyor.

24 Ekim’e kadar bağış yapılabilecek olan yeni nesil şemsiye projesi 10 bin dolar hedefiyle yola çıkmış ancak şimdiden 25 bin doların üzerinde para toplamış.

Ancak bu şemsiyenin olumsuz bazı özellikleri eskileri aratacak cinsten. İlk olarak 'havalı şemsiye'nin şarjı sadece 30 dakika dayanıyor. Ayrıca kalabalık bir caddede yürürken bu şemsiyeyle yanınızdan geçen insanları ıslatma olasılığınız çok yüksek. Sesli çalışan şemsiyenin mucidi Chuan Wang, bunun yağmur sesinden daha yüksek olmadığını iddia ediyor.

Şemsiye, 2015 yılının Aralık ayında piyasaya çıkacak.