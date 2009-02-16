Şemsiye kralını yoldaki taşlar mı öldürdü?

'Şemsiye Kralı' yağmur kaynaklı kazada öldü

İlk dükkânı paltosuydu

“Şemsiye kralı” olarak tanınan işadamı Celal Birsen’in ölümüne yol açan trafik kazasına, otoyola hafriyat kamyonundan dökülen taşların neden olduğu ileri sürüldüTEM Otoyolu’nda önceki akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden işadamı Celal Birsen’in ölümüne yol açan trafik kazasına, otoyola hafriyat kamyonundan dökülen taşların neden olduğu öne sürüldü. Aynı akşam, aynı güzergâhı kullanan diş hekimi Halil Erçağa, taşları gördüğünü ve kazaya da bu taşların yol açmış olabileceğini söyledi.“Şemsiye kralı” olarak tanınan Birsen, önceki akşam Çorlu’daki fabrikasından, şoförü Muhsin Erdoğan’ın kullandığı ciple İstanbul’a hareket etmişti. Cip, TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak takla atmış, Birsen ve Erdoğan hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili olarak Milliyet’e bilgi veren diş hekimi Halil Erçağa şu iddiada bulundu:“Tepekent’ten başlayarak kazanın meydana geldiği Bahçeşehir girişine kadar sol şeritte ara ara taşlar gördüm. Sabah kazayı görünce Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Selimpaşa İşletme Şefliği’ni aradım, taşları anlattım. Yolları devamlı kontrol ettiklerini söylediler. Birsen’in hayatını kaybettiği kazanın su birikintisi nedeniyle meydana geldiği söyleniyor, bence kesinlikle alakası yok. Kaza yoldaki bu taşlar yüzünden meydana geldi, diye düşünüyorum. Bu taşlar da hafriyat kamyonlarından yola dökülüyor.”Otoyolda incelemeler yapan Milliyet muhabiri, kazanın meydana geldiği yerin yakınında biri hâlâ yol üzerinde, diğeri ise yol kenarında olmak üzere iki noktada taş tespit etti. Taşların ciddi bir kazaya yol açacak büyüklükte olması dikkat çekti.Türkiye’nin şemsiye kralı olarak bilinen Celal Birsen, iş hayatına seyyar satıcı olarak başlamıştı. Birsen, şemsiye satmaya başladığı ilk yılları, “Özel gözlü bir palto diktirmiştim. Paltonun gözlerine farklı renklerde şemsiyeler koyuyordum. İlk dükkânım bu paltoydu” sözleriyle anlatıyordu. 1985 yılında başladığı şemsiye işinde çok ciddi bir başarı yakalayan Birsen, bugün Etiyopya’dan Almanya’ya dünyanın 45 ülkesine her yıl 3 milyon güneş ve yağmur şemsiyesini satar hale gelmişti. Birsen, Türkiye’de şemsiye pazarının yüzde 90’ının yanı sıra dünya plajlarındaki her üç güneş şemsiyesinden birinin de Celal Birsen imzalı olmasıyla gurur duyuyordu.