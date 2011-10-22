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Spor

Şemsi Yaralı finalde ANKARA (A.A)

22 Ekim 2011 00:14

-Şemsi Yaralı finalde ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda, 81 kilo karşılaşmasında ringe çıkan Şemsi Yaralı, adını finale yazdıran ikinci Türk boksör oldu. Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam eden şampiyonada Şemsi Yaralı, yarı finalde mücadele ettiği Ukraynalı rakibi Kateryna Shambir'i 19-10 mağlup ederek, Gülsüm Tatar'ın ardından finale yükselme başarısını gösterdi. Milli Boksör Yaralı, finalde Rus sporcu Irina Sinetskay ile sıkletinin şampiyonu olmak için mücadele edecek. Gümüş madalyayı garantileyen milli boksörler Gülsüm Tatar ve Şemsi Yaralı, şampiyonanın son günü olan yarın, akşam seansında altın madalya için ringe çıkacaklar.

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