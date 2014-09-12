Semra ve Ahmet Özal 2 sene boyunca 'şüpheli' olarak dinlenmiş!

Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal’ın, “8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün zehirlenme sonucu olduğu” iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 19 kez dinlendiği ortaya çıktı. Her ikisinin de şüpheli olarak “Ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında kasten adam öldürmek” suçlamasıyla dahil edildikleri soruşturma dosyası, davanın tek sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ü yargılayan Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce istendi.

Özel yetkili savcılık, Turgut Özal’ın planlanarak öldürüldüğü iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Özel Yetkili Savcı Kemal Çetin tarafından başlatılan soruşturmada 2 gizli tanığın beyanları esas alınarak, dosyada zamanaşımının dolmasına 1 gün kala emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında dava açılmıştı.

54 kişiye takipsizlik

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’teki haberine göre, 11 Eylül 2013’te dava başlamasına rağmen Savcı Çetin, Semra ve Ahmet Özal’ın da aralarında olduğu toplam 56 kişi hakkında soruşturmayı devam ettirdi. Savcı Çetin, 5 Mart 2014’te aralarında Orgeneral Arslan Güner’in de bulunduğu 54 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, bu kişilerin Özal’ın öldürülmesi eylemine katıldıklarına ilişkin yeterli delil bulunmadığına işaret edildi. Ancak Savcı Çetin, Semra Özal ve Ahmet Özal hakkındaki dosyayı yine kapatmadı. Özel yetkili mahkeme ve savcılığın kaldırılması ile birlikte dosya yeni kurulan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi.

‘Ekonomik çıkar sağlamak’

Soruşturma süresince, savcılık Semra ve Ahmet Özal hakkında tam 19 kez karar aldırırken teknik takip süresi 2 yılı buldu. Son dinleme kararı 26 Şubat 2014’te, kaldırılan TMK 10’uncu maddesi ile görevli 2 No’lu Hâkimlik tarafından verildi. Kararda, şüpheliler hakkında “Ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında kasten adam öldürme” suçlaması dikkat çekti. Savcı Çetin’in ayrıca Semra Özal ve yardımcısı Sadiye Kürsülü için 24 saat süreyle kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerlerinin teknik araçlarla izlenmesine ilişkin resen de karar verdiği anlaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen yazıda, “Şüphelilerin dinlenilmesi sonucu elde edilen 324 adet soruşturma ile ilgili ses kayıt çözüm tutanakları, suç unsurları içeren 27 adet ses DVD’si, tanıklıktan çekilebilecek kişiler arasındaki görüşmeler ile hakkında tedbir kararı olmayan kişiler arasındaki görüşmeler dışındaki tüm görüşmelerin yer aldığı 98 adet ses DVD’si ve ses kayıt çözüm tutanaklarına ait 1 adet tape DVD’si, 1 adet kapalı mühürlü bir şekilde soruşturma dosyasına eklenerek gönderilmiştir” denildi.

Mahkeme dosyayı istedi

Ersöz’ü yargılayan Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün yaptığı duruşmada, söz konusu dosyanın bir örneğinin kendisine gönderilmesini istedi. Ersöz’ün avukatı Hulusi Coşkun sadece kendi müvekkilinin sanık olması için “Hukuk garabeti” dedi. Coşkun, 11 Eylül’deki ilk duruşmada, “Gizli tanık Selçuk, beyanında ‘Levent Ersöz, Semra Hanım’a şantaj yaptı. Turgut Özal’ı ona zehirletip öldürttü’ diyor. Sayın Semra Özal’ın burada sanık olması gerekir” demişti.