Semra Özal'ın evini soydular

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın Sarıyer'deki evinden, ziynet eşyaları, hizmetçisine ait dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi Sevimli Sokak'taki bir evde oturan Semra Özal, sabah uyandığı sırada dün gece evine hırsız girdiğini fark ederek, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden güvenlik güçlerince yapılan incelemede, Semra Özal ile hizmetçisinin uyuduğu sırada eve pencereden girildiği anlaşıldı.

Hırsız ya da hırsızların evden, Semra Özal'a ait ziynet eşyaları ile takılarını, hizmetçisinin de dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunu aldığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.