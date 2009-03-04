Semra Anamur ilk koleksiyonunu tanıttı

Giyim sektörüne giriş yapan moda editörü Semra Anamur koleksiyonunun tanıtımını ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleştirdi.Mol Mağazacılık ile anlaşan Semra Anamur geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer günüde koleksiyonunu World Atlantis AVM içinde bulunan basına tanıtıldı.Defilede Ünlü manken Çağla Şikel ve Ece Gürsel de yer aldı. Aynı zamanda açılış kokteyl organizasyonunu sağlayan Anamur, Hem kaliteli hem de tüketiciye uzak olmayan herkesin alabileceği fiyatlarda çok kaliteli ürünler ürettiklerini ve ‘Made in turkey’’ sloganı ile kaliteli ürün üretiminin ilke edinilmesi gerektiğinin özellikle altını çizdi.Semra Anamur