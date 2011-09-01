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Yaşam

Şempanzelerin çay keyfi!

nde şempanzeler yaklaşık 1 ay önce besin zenginleştirme aktivitesi' kapsamında verilmeye başlanan 'demleme çay'ın müdavimi oldu.

01 Eylül 2011 03:00

 T24 - Kocaeli'nde şempanzeler yaklaşık 1 ay önce besin zenginleştirme aktivitesi' kapsamında verilmeye başlanan 'demleme çay'ın müdavimi oldu.


Darıca ilçesinde yaklaşık 80 dönüm arazi üzerine kurulu Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’nda görevli veterinerler yaklaşık 1 ay önce şempanzelere yönelik "Besin zenginleştirme aktivitesi" başlattı.

Bu kapsamda şempanzelere çay veren veterinerler, hayvanların bu içeceğe yoğun ilgi göstermesi üzerine ikramı her gün tekrarlamaya başladı.

Hayvanat bahçesinde görevli veterinerlerin attığı yarım litrelik pet şişelerdeki ılık ve şekersiz çayı alan şempanzeler, şişenin kapağını dişleriyle açtıktan sonra "Zafer çığlıkları" eşliğinde "5 çaylarını" ağaçların gölgesinde keyifle yudumluyor. Hayvanat bahçesini gezen ziyaretçiler de çay içen şempanzeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


Hayvanat bahçesinin eğitim ve etkinlikler sorumlusu Gökmen Aydın, Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’nın Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryum Birliği üyesi olduğunu söyledi.
Parkta sağlıklı bir ortamda tutulan hayvanların doğal yaşam alanlarının da oluşturulduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:



Amaç besin ve davranış zenginliği


"Yaklaşık 1 ay önce parkta görevli veterinerlerimiz hayvanlarımıza yönelik besin ve davranış zenginleştirme aktiviteleri başlattı. Buradaki amaç hayvanların daha iyi beslenmesini sağlamak ve sıkılmalarını engellemekti. Besin zenginleştirme aktivesi kapsamında hayvanat bahçesindeki 8 şempanzeye çay verilmeye başlandı. Hayvanlar çaya inanılmaz ilgi gösterdi. Daha sonra pet şişelere konulan ılık ve şekersiz demleme çaylar her gün saat 17.00 civarında hayvanlara verilmeye başlandı. Çaylar verilirken hayvanların çıkarttıkları sevinç çığlıkları görülmeye değer. Çay içen şempanzeleri görmek isteyenlerin sayısı da hemen arttı" dedi.

Davranış zenginleştirme etkinliği kapsamında bazı hayvanlara çeşitli oyuncaklar verildiğine de değinen Aydın, bu kapsamda Bengal kaplanları ve aslanların yaklaşık 50 kiloluk telefon kablosu makaralarıyla oynayarak daha hareketli günler geçirmeye başladıklarını vurguladı.

Kaplanlara verdikleri etleri de ağaçlara astıklarını ifade eden Aydın, "Böylece kaplanlar doğal yaşamlarında olduğu gibi bir süre uğraşarak, emek vererek etlere ulaşıyor. Uygulamayla kaplanlar hem daha hareketli hale geldi hem de kasları güçlendi" dedi.


Gökmen Aydın, uygulama kapsamında Kamerun koyunlarına iplere asılı mısır verdiklerini, bu şekilde hayvanların ipe uzanarak mısırları yemeye çalıştığını belirtti. Yapılan aktivitelerin ziyaretçilerden olumlu tepkiler aldığına dikkati çeken Aydın, "Misafirlerimiz hayvanlara ne kadar iyi bakıldığını görünce çok mutlu oluyor. Bu da bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.


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