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Bilim / Teknoloji

Şempanzelerde dost tesellisi!

Şempanzeler üzerinde yapılan bir araştırma bir kavga veya gerginlikten sonra birbirlerini teselli yeteneğinin sadece insanlara özgü olmadığını ortaya koyuyor.

09 Eylül 2008 03:00

BBC'nin web sitesinde yer alan bir araştırmaya göre, bir kavgadan sonra şempanzelerin birbirlerini kucaklayarak veya okşayarak teselli etmesi, kavga eden şempanzenin gerginliğini azaltıyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr Orlaith Fraser, bu davranışın, şempanzelerin birbirlerine duygudaşlık gösterdiklerine işaret ettiğini söylüyor.

Dr Fraser ayrıca, "Şempanzelerin aklından nelerin geçtiğini tam olarak söyleyemeyiz, ancak davranışlarına bakarak ne düşündüklerine veya ne hissettiklerine dair çıkarımlarda bulunabiliriz," diyor.

Liverpool John Moores Universitesi araştırmacısı Fraser'e göre, teselli etmeye benzer davranışların değer verilen bir başka şempanzeden geliyor olması ve bunun sonunda gerginliğin azalması, bu davranışın bir duygudaşlık göstergesi olduğuna işaret ediyor.

Dr Fraser ve arkadaşları araştırma için Chester Hayvanat Bahçesi'nde 18 ay boyunca 22 yetişkin şempanze üzerinde gözlemlerde bulundular.

Araştırmacılar, yiyecek için, eş bulmak veya oturacak yer için kavga eden şempanzeleri yakından izlediler.

Gözlenen durumların yaklaşık yarısında, kavga eden şempanzelerin grubun bir başka üyesi tarafından teselli edildikleri ve teselli eden şempanzenin, kavga edenin en yakını olduğu tespit edildi.

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