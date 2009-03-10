Şempanzeler de gelecek planlaması yapıyor

İsveç'te yapılan araştırmaya göre, bir şempanzenin tutsak olduğu hayvanat bahçesinde ziyaretçilere biriktirdiği taşları atması gibi önceden tasarlı eylemler, bazı hayvanların insanlar gibi geleceğe yönelik planlar yapabildiğini ortaya koyuyor.İ



İsveç'teki Lund Üniversitesi tarafından Furuvik hayvanat bahçesinde yapılan araştırmada, 10 yıl süreyle gözlemlenen bir erkek şempanzenin, hayvanat bahçesinin açılmasından önce sakince taşları toplayarak, bunları daha sonra ziyaretçilere atmak için yuvarlak şekil verdiğinin tespit edilmesi uzmanları şaşkına çevirdi.



İsveçli bilim adamlarının Amerikan Current Biology dergisinin dünkü sayısında yayımladıkları araştırmada, ilk kez tespit edilen bu eylemin, hiç şüpheye yer bırakmadan bir hayvanın insan gibi, geleceğe yönelik planlar yapabildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.



Araştırmanın başında yer alan Mathias Osvath, "Bu araştırmalar, inandırıcı bir şekilde kuzenlerimiz maymunların, çok karmaşık biçimde geleceğe yönelik tahminde bulunabildiklerini gösteriyor, gelecekteki muhtemel olayları akıllarında canlandırabilme kapasiteleri dahil olmak üzere çok yüksek bir bilinç seviyelerinin bulunduğunu düşündürüyor" diye konuştu.



Bu hayvanların büyük olasılıkla, insanlar gibi kafalarında geçmiş yaşamlarından bölümler geçirdiği ve gelecek günleri düşündüğü, kendi iç dünyaları bulunduğunu söyleyen Osvath, "Doğada yaşayan şempanzeler, ileride yapacakları bir saldırı için taş topluyor ve büyük olasılıkla tüm bunları ilerisi için planlıyor. Günlük yaşamlarının büyük bölümünü önceden tasarladıklarını düşünüyorum" dedi.



Sabah hayvanat bahçesi açılmadan önce biriktirdiği "silahları" ziyaretçilere atmak için öğleye dek bekleyen 31 yaşındaki Santino isimli şempanzenin bu anti-sosyal davranışı, ziyaretçileri ve bakıcılarını şaşkınlığa sürüklerken, araştırmacıları da büyüled

