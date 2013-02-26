T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şempanzeler bulmaca çözmeyi seviyor

Yapılan araştırmaya göre şempanzeler ödül olsun ya da olmasın bulmaca çözüyor ve bulmacayı sevdikleri için zevk alıyorlar

26 Şubat 2013 17:03

 

Londra Zooloji Topluluğu tarafından yapılan araştırma, şempanzeler de insanlar gibi bulmaca çözmekten hoşlanıklarını ortaya koydu.
 
Şempanzelerin ödül olsun ya da olmasın bulmaca çözmekten, bulmacayı sevdikleri için zevk aldıklarını söyleyen araştırmacı Fay Clark, şempanzelere ön eğitim verilmediğini ve herhangi bir şekilde zorlanıp bulmacaya yönlendirilmediklerini belirtti.
 
Çalışmanın sonuçları ABD'de yayımlanan ve maymungiller üzerine odaklanan yayınlar yapan American Journal of Primatology dergisinde yayımlandı.
 
Deney sırasında şempanzelerden delikli bir paneldeki tünelciklerden kırmızı zarları geçirmeleri istendi.
 
Aynı deney bademle de yapıldı ancak araştırmacılar şempanzelerin panel labirentinin sonuna ulaştırmayı başardıkları bademlerin sunduğu ödülden ayrı olarak bizzat zarları da deliklerden ilerletmekten zevk aldıklarını söylüyor.
 
Deneyin maymunlar için arı kovandan petek parçası koparmak gibi bir şey olduğunu belirten araştırmacılar, zar ile oynanan "labirent" oyununun daha zor olduğunu zira petek parçası gibi yapışkan olmadığını belirtiyor.
 
(BBCTürkçe)

ETİKETLER

şempanzebulmacadeneyaraştırmazevk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24