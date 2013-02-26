Şempanzeler bulmaca çözmeyi seviyor

Londra Zooloji Topluluğu tarafından yapılan araştırma, şempanzeler de insanlar gibi bulmaca çözmekten hoşlanıklarını ortaya koydu.

Şempanzelerin ödül olsun ya da olmasın bulmaca çözmekten, bulmacayı sevdikleri için zevk aldıklarını söyleyen araştırmacı Fay Clark, şempanzelere ön eğitim verilmediğini ve herhangi bir şekilde zorlanıp bulmacaya yönlendirilmediklerini belirtti.

Çalışmanın sonuçları ABD'de yayımlanan ve maymungiller üzerine odaklanan yayınlar yapan American Journal of Primatology dergisinde yayımlandı.

Deney sırasında şempanzelerden delikli bir paneldeki tünelciklerden kırmızı zarları geçirmeleri istendi.

Aynı deney bademle de yapıldı ancak araştırmacılar şempanzelerin panel labirentinin sonuna ulaştırmayı başardıkları bademlerin sunduğu ödülden ayrı olarak bizzat zarları da deliklerden ilerletmekten zevk aldıklarını söylüyor.

Deneyin maymunlar için arı kovandan petek parçası koparmak gibi bir şey olduğunu belirten araştırmacılar, zar ile oynanan "labirent" oyununun daha zor olduğunu zira petek parçası gibi yapışkan olmadığını belirtiyor.

(BBCTürkçe)