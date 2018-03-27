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Semiha Yıldırım yaşlı ve çocuklarla buluştu

İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım "Yaşlılar Haftası" kapsamında Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

27 Mart 2018 16:02

İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım \"Yaşlılar Haftası\" kapsamında Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmaya çocuklar da eşlik etti. 
Semiha Yıldırım, Darülaceze sakinleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın Sevgi Evlerinde kalan çocukları İstanbul Florya Devlet Hava Meydanları Sosyal Tesislerinde ağırladı. Yıldırım burada tüm yaşlılarla ve çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla sohbet etti.  
Semiha Yıldırım yaptığı konuşmada, yaşlıların bir toplumun en büyük değeri olduğunu söyledi. Büyüklerin küçükleri sevdiği, küçüklerin büyüklerine saygıda kusur etmediği bir toplumda tüm sorunların çözüleceğini belirten Yıldırım, büyüklere saygının toplumun vazgeçilmezi olması gerektiğini sözlerine ekledi. Semiha Yıldırım, buluşmada çocuklara hediye de dağıttı.


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