Semiha Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Levent Özeren, tutuklandı

Eski başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili, 2015 yılında "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler" ifadelerini kullanan ve gözaltına alınan İyi Partili Levent Özeren, tutuklandı.

İyi Partili, Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Paylaşımın ardından tepki gördü. Özeren, Twitter'dan bir açıklama yaparak, "2015 yılına ait tweeti 'tüm samimiyetimle söylüyorum' attığımı hatırlamıyorum. O tarihlerde birkaç kez hesabım çalınmıştı. Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü. Başta Binali Bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim" dedi.