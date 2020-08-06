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Politika

Semih Yalçın'dan "MHP’deki bir lider değişikliği CHP’ye zarar verir" diyen Adil Gür'e: Şark kurnazı, haddini bil!

06 Ağustos 2020 00:25

Kamuoyu Araştırmacısı Adil Gür'ün, "Yaptığımız araştırmalara göre MHP’deki bir lider değişikliği AK Parti’den çok CHP’ye zarar verir” açıklamalarına MHP'den sert yanıt geldi. "Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan Adil Gür haddini bilmelidir" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları olduğunu savundu.

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