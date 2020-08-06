Semih Yalçın'dan "MHP’deki bir lider değişikliği CHP’ye zarar verir" diyen Adil Gür'e: Şark kurnazı, haddini bil!

Twitter hesabından açıklama yapan MHP'li Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları, algı yönetimi metotları üzerinden geçimini sağlayan Adil Gür gibi şark kurnazı kamuoyu araştırmacılarını rahatsız etmektedir. Çünkü Devlet Bahçeli, algı yönetimi sonuçlarını değiştirebilecek siyasi hamleler yaparak politika mühendisliğine soyunan bu gibi çorbacıların hesaplarını bozmaktadır.

Bu nevinden âdemlerin MHP tipi şiddetli karın ağrılarının sebebi budur. MHP; küçük ve yanlış hesapları ters yüz etmeye, kirli oyunları bozmaya devam edecektir. Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan A.Gür haddini bilmelidir."

Adil Gür ne söylemişti?

Adil Gür, MHP'deki olası lider değişikliğine ilişkin şunları söylemişti:

"Yaptığımız araştırmalara göre MHP’deki bir lider değişikliği AKP’den çok CHP’ye zarar verir. Çünkü ülkede birtakım problemler var ama seçmenin AKP ile arasında güçlü bağları hâlâ devam ediyor. Oysaki CHP’de tabanda aykırı görüşler var. Yani MHP’ye oy veren kadar milliyetçilik hassasiyeti olan ya da HDP’yle ideolojik yakınlık duyan seçmen de var. Bu partiye oy veren Alevi yurttaşlar var. Böyle olunca da CHP tabanındaki mutsuz kitle çok daha fazla. Yani MHP’deki olası bir değişiklikte ya da oluşumda CHP daha fazla zarar görecektir."