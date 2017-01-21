Semih Terzi'nin ekibi Ankara'daki operasyonda yakalandı

15 Temmuz darbe girişimine Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan (ÖKK) katılan ve cuntacıların başarısız olmasının ardından izlerini kaybettiren 4 bordo bereli Beypazarı'nda yapılan operasyonla yakalandı.

Yeni Şafak gazetesinden Haluk Karakaya'nın haberine göre polis, Beypazarı 'eyalet imamı' olduğu ileri sürülen Zeki K.'ya operasyon düzenledi. Ekipler, burada 2'si hakkında yakalama kararı bulunan 4 bordo bereli askerin de bulunduğunu gördü. Operasyon düzenlendiği sırada hücre evinde bulundukları için yakalanan bordo berelilerden Ali Kapucu'nun, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'de cuntacı general Semih Terzi'yi karşılayan sivil giyimli kişi olduğu iddia edildi.

GATA'ya giden helikopterde

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından kayıplara karışan ÖKK personeli başçavuşlar Burak Keklik, Hasan Raşit Aktaş, İlhami Yıldız, Ali Kapucu ve Zeki K.'nın gözaltına alındığı operasyonda Keklik ve Aktaş hakkında daha önce zaten yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Ali Kapucu'nun ise Semih Terzi'yi öldüren astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilişi sırasında orada olduğu, Halisdemir'in naaşını GATA'ya götüren helikoptere bindiği ve hastanede helikopterden indikten sonra firar ettiği öğrenildi.