T24 LogoT24 Logo
Gündem

Semih Saygıner'e hırsızlık şoku

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da geçen hafta yerleştiği yeni villası, maskeli 2 hırsız tarafından soyulan milli bilardocu Semih Saygıner, şok yaşadı

14 Eylül 2017 17:38

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da geçen hafta yerleştiği yeni villası, maskeli 2 hırsız tarafından soyulan milli bilardocu Semih Saygıner, şok yaşadı. Polise şikayetçi olan Saygıner, \"Burada önemli olan maddi kaybımdan ziyade, insanların hanesine bu şekilde tecavüz edilmesi\" dedi.
Milli bilardocu Semih Saygıner\'in, satın alıp geçen hafta yerleştiği Bodrum\'un Yakaköy Mahallesi\'ndeki villasından hırsızlık yapıldı. Uykuda olduğu sırada içeri giren maskeli 2 hırsızı çıkarken farkeden Saygıner, durumu polise bildirdi. Evdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Saygıner, maskeli iki kişinin içeri girdiğini ve bazı değerli eşyalarının çalındığını belirleyerek şikayetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Semih Saygıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Burada önemli olan maddi kayıptan ziyade insanların hanesine bu şekilde tecavüz edilmesi. Bu bizi çok üzdü. Bu kişilerin uzun zamandan bu yana aranan şüpheliler olduğunu öğrendim. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Bodrum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili çalışma yürütüyor. İçeriden çalınan eşyalarım var. Yaralayıcı bir olay yaşadık. Biz savaşçı insanlarız, bizi bu tarz şeyler yıldırmaz ama bu olay bizi çok yordu\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUMSemih SaygınerşokPoliseSaygınerMilliSemih SaygınerBodrum Yakaköy MahallesiUykudaEvdekiOlayBuBodrum Emniyet MüdürlüğüYaralayıcıBizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24