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Spor

Semih Saygıner'den yeni bir rekor

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -  Milli bilardocu Semih Saygıner, 6 ıstakada 40 sayı çekerek 3 Bant Dünya Kupalarında yeni bir rekora imza attı

28 Ekim 2018 00:41

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - 

Milli bilardocu Semih Saygıner, 6 ıstakada 40 sayı çekerek 3 Bant Dünya Kupalarında yeni bir rekora imza attı.
3 Bant Dünya Kupası çeyrek final müsabakası Fransa\'nın La Baule şehrinde gerçekleşti. Organizasyonda yer alan Semih Saygıner, 3 Bant Dünya Kupaları tarihinde yeni bir rekor kırarak yarı finale kaldı.  Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jasper\'sı 6 ıstaka, 6,667 ortalamayla 40-25 mağlup eden Semih Saygıner, yarı finale yükseldi. 
Turnuvaya 7 numaralı seri başı olarak gelen Saygıner, ana tablo ilk maçında dünya 2 numarası Belçikalı Eddy Merckx\'e karşı 30 ıstaka 40-30\'luk skorla galip geldi. Çeyrek finale kalma maçında Milli bilardoculardan Tayfun Taşdemir ile karşılaşan Saygıner maçı 18 ıstaka oynayarak 40-30 kazanmıştı.
Saygıner, 28 Ekim Pazar günü TSİ 14:00\'de yarı final maçında Koreli Cho Jae-Ho ile final bileti almak için yarışacak.

(FOTOĞRAFLI)

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