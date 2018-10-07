Semih Saygıner Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

En çok kazanan bilardocular listesinde 3 Türk

İSTANBUL,(DHA)

Mısır\'ın başkenti Kahire\'de düzenlenen 2018 3 Bant Dünya Şampiyonası\'nda Semih Saygıner, 3\'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilardo oynamaya verdiği uzun aranın ardından yeniden dönen ve 4 yıl içinde dünya klasmanında 7\'nciliğe yükselerek tekrar seri başı oyuncular arasına giren Saygıner, yarı final karşılaşmasında Hollandalı rakibi Dick Jaspers\'a yenilerek dünya üçüncüsü oldu.

EN ÇOK KAZANAN BİLARDOCULAR LİSTESİNDE 3 TÜRK

Bu sonucun ardından Saygıner, dünyada bu yılın en çok kazanan bilardocuları listesinde 5\'inci sırada yer aldı. Listede Semih Saygıner\'in yanı sıra 2 Türk sporcu daha bulunuyor. Murat Naci Çoklu listede 10\'uncu sırada yer alırken, Tayfun Taşdemir ise 12\'nci sırada yer alıyor.

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