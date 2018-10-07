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Spor

Semih Saygıner Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

En çok kazanan bilardocular listesinde 3 Türk İSTANBUL,(DHA) Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 2018 3 Bant Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner, 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu

07 Ekim 2018 18:59

En çok kazanan bilardocular listesinde 3 Türk

İSTANBUL,(DHA)

Mısır\'ın başkenti Kahire\'de düzenlenen 2018 3 Bant Dünya Şampiyonası\'nda Semih Saygıner, 3\'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Bilardo oynamaya verdiği uzun aranın ardından yeniden dönen ve 4 yıl içinde dünya klasmanında 7\'nciliğe yükselerek tekrar seri başı oyuncular arasına giren Saygıner, yarı final karşılaşmasında Hollandalı rakibi Dick Jaspers\'a yenilerek dünya üçüncüsü oldu. 
EN ÇOK KAZANAN BİLARDOCULAR LİSTESİNDE 3 TÜRK
Bu sonucun ardından Saygıner, dünyada bu yılın en çok kazanan bilardocuları listesinde 5\'inci sırada yer aldı. Listede Semih Saygıner\'in yanı sıra 2 Türk sporcu daha bulunuyor. Murat Naci Çoklu listede 10\'uncu sırada yer alırken, Tayfun Taşdemir ise 12\'nci sırada yer alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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